الكشف عن استخدام حزب الله لسلاح جديد ضد إسرائيل ..

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن حزب الله أطلق صواريخ بعيدة المدى من لبنان على إسرائيل لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في العديد من مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك كارني شمرون وأرييل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيقدم تفاصيل عن إطلاق الصواريخ قريبا.

وفي نفس السياق، قال مسؤول إسرائيلي، إن حزب الله إذا أعلن استعداده للتحرك نحو وقف إطلاق النار في الشمال؛ فإن إسرائيل ستوقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "سنضربهم بقوة، لكننا سنتوقف إذا قرروا أن الوقت قد حان للتحرك نحو المفاوضات".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على عدد من مناطق جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن وزير الصحة اللبناني، قوله: إن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم هو الأعلى منذ نهاية الحرب الأهلية.

وأضاف الوزير أن "نحو 5000 شخص أصيبوا في أسبوع واحد فقط من الهجمات الإسرائيلية".

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، اليوم الإثنين، قتلت 274 لبنانيا، وأصابت 1024 آخرين.