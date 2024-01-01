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حزب الله يقصف حيفا وتل ابيب ومستوطنات شمال الضفة

الإثنين 23 سبتمبر 2024 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقصف حيفا وتل ابيب ومستوطنات شمال الضفة



القدس المحتلة / سما/

أطلق حزب الله مساء الإثنين، عشرات الصواريخ، باتجاه حيفا وتل ابيب وللمرة الأولى مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر العبرية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من حيفا ومستوطنات شمال الضفة الغربية، التي تبعد 100 كيلو متر عن لبنان.

وفي وقت سابق، أطلق حزب الله أكثر من 60 صاروخا على الكرمل والجليل والجولان.

ولم ترد على الفور تفاصيل حول نتائج القصف.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم على لبنان، حيث نفذت نحو 100 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

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