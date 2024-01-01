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مجزرة جديدة بمدارس النازحين بغزة ..

الإثنين 23 سبتمبر 2024 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة بمدارس النازحين بغزة ..



غزة / سما/

 استشهد 8 فلسطينيين، بينهم امرأتان و5 أطفال، الاثنين، في قصف شنته طائرات إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين ومنزل وسط قطاع غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني في بيان عبر منصة تلغرام: “استشهدت أم وأربعة من أطفالها، وأُصيب آخرون بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة السمك في مدينة دير البلح”.
وأضاف في بيان آخر: “أسفر القصف الإسرائيلي على مدرسة خالد بن الوليد بمخيم النصيرات عن استشهد 3 فلسطينيين، الزوج والزوجة وطفلتهما، وأُصيب آخرون”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي 183 مركزا للنزوح والإيواء بقطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بد الحرب مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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