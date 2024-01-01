الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة جديدة من القصف في لبنان وحزب الله يقصف مناطق واسعة بالصواريخ والمسيرات..

شنّ الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من الغارات الجوية، مستهدفاً عدة مناطق جنوب لبنان فيما هاجم حزب الله بالصواريخ مدينة صفد وطبريا والجليل الاعلى والاسفل فيما استهدفت طائرات مسيرة مصافي نفط في منطقة الشمال.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 مواطنين واصابة 26 آخرين منهم حالات وصفت بالحرجة، جراء غارات إسرائيلية على بلدتي المالكية وجبال البطم جنوبي لبنان.

فقد تعرضت المناطق الواقعة بين بنعفول وجنجلايا لقصف جوي عنيف، بينما طالت غارة قوية بلدة حبوش.

كما استهدف القصف المناطق الواقعة بين طورا والعباسية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة الزهراني غارات عنيفة.وشملت الغارات مناطق عيترون ومارون الراس، بالإضافة إلى أطراف البيسارية. كما استُهدفت المناطق الواقعة بين رومين ودير الزهراني، ومناطق بافليه وبين عنقون ومغدوشة.

كذلك، تعرضت مناطق حولا ومجدل سلم للغارات، بالإضافة إلى السلطانية والمناطق الواقعة بين حبوش وعربصاليم.

وشملت الغارات أيضًا بلدات طورا وعيتا الشعب وبرعشيت، وكذلك دير قانون والحلوسية، والخيام، وجبشيت، والمناطق الواقعة بين أنصار والزرارية.

كما تعرضت الرمادية وعدلون وكفرتبنيت وزوطر ومشغرة وتلال سحمر لقصف عنيف.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، شنّت إسرائيل حزاما ناريا عنيفا على عدد من البلدات في الجنوب والبقاع الشمالي.