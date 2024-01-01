مدمرة مصرية تصل الصومال ترافق معدات عسكرية.. ووزير الدفاع يعلق

نشر ‏‏وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور صورة خلال استقباله سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية.

ويظهر بالصورة الكورفيت الشبحي التابع للقوات البحرية المصرية "سجم بورسعيد" من طراز جوويند خلال مرافقة وتأمين وصول سفينة الشحن المصرية لميناء مقديشو.

وقال ‏وزير الدفاع الصومالي خلال استقبال السفينة: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، قد أكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وذكر أن مصر تقدم من هذا المنطلق، الدعم "للأشقاء الصوماليين" في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.