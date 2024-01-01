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استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب الخليل

الإثنين 23 سبتمبر 2024 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب الخليل



القدس المحتلة / سما/

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، النار على شخص، بزعم أنه تسلل لقاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة بيت جبرين بالقرب من الخليل، ما ادى الى استشهاده.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الشاب على ما يبدو حاول السيطرة على سلاح الجندي، وإطلاق النار تجاه الجنود بالمكان.

وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحديث يدور على ما يبدو عن فلسطيني من الداخل يعمل داخل القاعدة العسكرية، حيث حاول مهاجمة أحد الجنود وتم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطيني كان يعمل داخل قاعدة لاخيش العسكرية، وهي قاعدة تدريب بالقرب من بيت جبرين، حاول مهاجمة جندي في القاعدة، حيث تم "تحييده" بإطلاق النار تجاهه وحالته حرجة.

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