الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة

القدس المحتلة / سما/

صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، لتسجل قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة، من القمة السابقة المسجلة الأسبوع الماضي البالغة حينها 2622 دولارا.

تأتي القمة الجديدة المسجلة في بداية جلسة اليوم، على وقع خفض أسعار الفائدة الأميركية، الأسبوع الماضي، وتوترات الشرق الأوسط، خاصة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% أو 5 دولارات، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 2629.2 دولارا للأونصة.

وتلقت أسعار الذهب دعما من قرار الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، الأربعاء الماضي، بمقدار 50 نقطة أساس، لتستقر عند 4.75 – 5%.

وتشير توقعات بنوك استثمار أميركية، أن يحافظ الذهب على مكاسبه خلال العام الجاري، خاصة مع بقاء اجتماعين اثنين للفيدرالي، والتوقعات بخفض آخر على أسعار الفائدة قبل حلول 2025.