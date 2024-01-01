تمهيدا لاستهداف المدنيين.. الاحتلال الاسرائيلي يبعث رسائل إلى هواتف السكان في جنوب لبنان ..

القدس المحتلة / سما/

بعث جيش الاحتلال اليوم الإثنين، رسائل نصية (SMS) إلى هواتف السكان في جنوب لبنان يطالبهم من خلالها بمغادرة بيوتهم والنزوح عن بلداتهم.

وادعى جيش الاحتلال بوجود أسلحة مخبأة في البيوت، لافتا الى انه سيشدد غاراته في لبنان، واستهداف سكان البلدات في جنوب لبنان،

وجاء في هذه الرسائل النصية أنه "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر"، ما يدل على أن إسرائيل بصدد استهداف واسع للمدنيين اللبنانيين، فيما يتوقع أن يرد حزب الله بإطلاق صواريخ بشكل قد يكون مكثف أكثر وأوسع قياسا بالفترة الماضية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة في لبنان، منذ صباح اليوم، بزعم أن حزب الله يعتزم إطلاق صواريخ بشكل واسع على إسرائيل، وأعلن أن غاراته اليوم ستكون أوسع وأشد من الغارات التي شنها أمس.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي رصد "أسلوبا جديدا" يمارسه مقاومو حزب الله بتخزين أسلحة في بيوت مدنيين، علما أن إسرائيل تدعي منذ سنين طويلة أن حزب الله يخزن أسلحة في بيوت في قرى جنوب لبنان.

وأضاف هغاري أن حزب الله خطط لإطلاق صاروخ كروز موجه عن بعد من داخل منزل في جنوب لبنان، وقال إنه "في الفترة القريبة سنهاجم أهدافا في لبنان. وندعو من يتواجد بالقرب من أملاك أو بيوت يخبئ حزب الله فيها أسلحة إلى الابتعاد. وحزب الله يشكل خطرا عليكم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يدرس شن اجتياح بري في لبنان، قال هغاري إن الجيش قدم خططا إلى المستوى السياسي "من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان منذ صباح اليوم، وطالت منطقة بعلبك في مسافة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة أطلِقت من العراق في جنوب هضبة الجولان المحتلة.