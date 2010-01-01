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الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 230 على التوالي

الإثنين 23 سبتمبر 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 230 على التوالي



النقب/ سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بأراضي عام 48 للمرة الـ230؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021.

وأول مرة هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة قبل اليوم في 29 آب/ أغسطس الماضي.

وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.

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