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الإحصاء الفلسطيني : انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال تموز

الإثنين 23 سبتمبر 2024 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء الفلسطيني : انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال تموز



رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات والواردات السلعية انخفضت خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع شهر تموز من عام 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 3% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، إذ بلغت قيمتها 137 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى داخل أراضي الـ48 انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 4% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى أراضي الـ48، 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2024. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023.

كما انخفضت الواردات خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 11% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 621.2 مليون دولار.

ولفت "الإحصاء" إلى أن الواردات من داخل أراضي الـ48 انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 14% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، وشكلت الواردات من أراضي الـ48، 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 13% خلال شهر تموز من عام 2024 مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، حيث بلغت قيمة العجز 484.2 مليون دولار.

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