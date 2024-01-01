الاحتلال يواصل عدوانه على حارس غرب سلفيت

سلفيت/ سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، عدوانه على قرية حارس غرب سلفيت، منذ مساء يوم أمس.

واقتحم جيش الاحتلال مدرسة ذكور حارس الثانوية واحتجاز الهيئة التدريسية، والطلبة داخلها.

وافاد رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة مساء يوم امس واستمر لغاية اليوم، أجرت عمليات مداهمة وتفتيش وتنكيل واحتجاز للمواطنين والتحقيق ميدانيا من بينهم اطفال، في عدة أحياء من القرية، كما وقام جيش الاحتلال بمداهمة مدرسة ذكور حارس الثانوية واعتقال مدير المدرسة والهيئة التدريسية واصطحابهم إلى أحد الأحياء لإجراء تحقيق ميداني معهم دون معرفة الاسباب.

وأضاف سمارة ان قوات الاحتلال قامت بإغلاق المدخل الرئيسي للقرية منعت الدخول والخروج من القرية.