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غوتيريش: ليست "الأونروا" وإنما إسرائيل هي التي دعمت "حماس" من اجل تفتيت القيادة الفلسطينية

الإثنين 23 سبتمبر 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: ليست "الأونروا" وإنما إسرائيل هي التي دعمت "حماس" من اجل تفتيت القيادة الفلسطينية



رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة المزاعم الإسرائيلية بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدمت الدعم لحركة "حماس".

وقال غوتيريش خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"  : "بالطبع، هناك أنفاق تحت مباني الأونروا كما توجد أنفاق بكل مكان في غزة، ولكن لم يكن هناك أي التزام من جانب الأونروا بشكل عام بتقديم أي نوع من الدعم لحماس. وهذا واضح جدا".

وأضاف: "إذا كانت حماس قد حصلت على بعض الدعم في لحظات حاسمة، فلم يكن ذلك الدعم من الأونروا، بل كان ذلك الدعم من إسرائيل. وكما يعلم الجميع، كانت حكومة إسرائيل في الماضي مهتمة بتطوير حماس من أجل تفتيت القيادة الفلسطينية".

وقد تعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم في حق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

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