  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

353 يوما للحرب على فلسطين..مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى بغزة

الإثنين 23 سبتمبر 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
353 يوما للحرب على فلسطين..مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى بغزة



غزة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي ٤٠ شهيدا و ٥٨ اصابة .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٤٣١ شهيدا و ٩٥٨١٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وسط القطاع
وعادت طائرات الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء الى 5 شهداء (سيدة و 4 أطفال) جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ابو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.
والشهداء هم الام إسراء ابو سمك 29 وأبناءها عبدالله محمد ابو سمك 8 سنوات احمد محمد ابو سمك 7 سنوات زينة محمد ابو سمك 5 سنوات مازن محمد ابو سمك 4 سنوات.

ونفذت طائرات الاحتلال غارتين جويتين في محيط بلوك 1 بمخيم البريج وسط القطاع
غزة والشمال
وادّت غارة إسرائيلية على منزل عائلة نصار بمخيم جباليا إلى اصابة اربعة مواطنين بجراح بعد انقاذهم من اسفل المنزل المدمر.
وفي غزة واصل جيش الاحتلال نسف المباني في حي الزيتون بعد ساعات من استشهاد سبعة مواطنين بقصف مركز نزوح في مخيم الشاطيء غرب غزة.
جنوب القطاع
وارتفع إلى ثمانية عدد الشهداء الذين ارتقوا في رفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم اربعة من عائلة العطار شمال شرق المدينة.
كما استشهد اثنين من المواطنين في قصف مدفعي شرق خان يونس.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..حزب الله يستخدم طرازا جديدا من الصواريخ للمرة الأولى ذات قوة تدميرية هائلة..

"يديعوت: جيش الإحتلال سيقوم هو بتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة

نداءات “التهجير” تتكثّف في الضفة : ابلس ورام الله الى السلط وعمّان وأهل الخليل إلى الكرك

إسرائيل: تصفية نصر الله ستقود لحربٍ شاملةٍ وسلوكه يشهد على شخصٍ كاريزماتيٍّ يخشى الاغتيال المفاجئ

شاهد..المقاومة العراقية تقصف قواعد عسكرية اسرائيلية بسرب من المسيرات ..

الحرس الثوري : الرد على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات ويجب أن يُمحى النظام الصهيوني من على وجه الأرض

«حزب الله» يعلن استهداف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

غوتيريش: ليست "الأونروا" وإنما إسرائيل هي التي دعمت "حماس" من اجل تفتيت القيادة الفلسطينية

عشرات الطائرات الاسرائيلية تشن سلسة غارات كثيفة على مناطق جنوب لبنان والبقاع

شاهد..المقاومة العراقية تقصف قواعد عسكرية اسرائيلية بسرب من المسيرات ..

"يديعوت: جيش الإحتلال سيقوم هو بتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة

قاسم خلال تشييع القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل: دخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية