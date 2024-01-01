عشرات الطائرات الاسرائيلية تشن سلسة غارات كثيفة على مناطق جنوب لبنان والبقاع

القدس المحتلة / سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسة غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، ومنطقة البقاع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، نفذت أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

كما شن سلسلة غارات على محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان، وطال القصف منقطة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.