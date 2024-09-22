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شاهد..المقاومة العراقية تقصف قواعد عسكرية اسرائيلية بسرب من المسيرات ..

الأحد 22 سبتمبر 2024 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..المقاومة العراقية تقصف قواعد عسكرية اسرائيلية بسرب من المسيرات ..



سما / وكالات /

 أعلنت المقاومة العراقية قصف اسرائيل بسرب من الطائرات المسيرة .

واضاف بيان لحزب الله في العراق:" استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر ’الأرفد’ هدفا في غور الأردن، بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم. تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتحدثت تقارير أن المسيرات إصابت إحدها قاعدة عسكرية في منطقة الأغوار. كذلك المسيرات العراقية وصلت الى حدود طوباس وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت مصادرعبرية مساء اليوم بدوي صافرات الإنذار بعد إعلان المقاومة في العراق إطلاق طائرات مسيّرة تجاه الجولان، فيما دوت صافرات الإنذار في بيسان وطبريا بالأغوار لأول مرة منذ أكتوبر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” ان صفارات الإنذار دوت في منطقتي جنوب هضبة الجولان وبحيرة طبريا، حيث أن الجيش الإسرائيلي يخشى من تسلل طائرات مسيرة نحو هاتين المنطقتين.

وحسب الصحيفة، يفحص الجيش إمكانية رصد طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية.

ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الأجسام قادمة من الشرق”.

وذكرت القناة 12 أنه “تم رصد اعتراض واحد على الأقل بعد سلسلة صفارات الإنذار في منطقة بيت شان وطبريا”.

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