حماس تُشيد بـ”شجاعة” حزب الله اللبناني بعد ضرباته في إسرائيل..

غزة / سما/

– أشادت حركة حماس الفلسطينية الأحد ب”شجاعة” حزب الله اللبناني بعدما أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل، مع تصاعد القلق من اتساع رقعة النزاع وتحوله الى حرب شاملة.

ووجّهت حماس في بيان “التحية لرجال المقاومة في لبنان على صمودهم وشجاعتهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وتصميمهم على مواصلة القتال دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية”.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “من الواضح” أن لا إسرائيل ولا حركة حماس الفلسطينية “تريدان” وقفا لإطلاق النار.

وقال في مقابلة بثتها شبكة “سي إن إن” الأحد “بالنسبة إليّ، من الواضح أن الطرفَين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. هذه مأساة لأنها حرب يجب أن تنتهي”.