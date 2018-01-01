قرار بمنع محافظ القدس دخول الضفة الغربية للسنة السادسة..

القدس المحتلة / سما/

سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا يقضي بمنعه من دخوله الضفة الغربية لمدة 4 أشهر.

وأوضح "إعلام محافظة القدس" ان مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "المسكوبية" استدعت المحافظ غيث للتحقيق، ولدى وصوله سلمته قرار منع دخوله الضفة" تجديد القرار" للعام السادس على التوالي والموقع من "قائد المنطقة الوسطى".

ومنذ تولي المحافظ غيث مهامه عام 2018، تفرض عليه العديد من القيود والإجراءات ابرزها " الحبس المنزلي بعد تقديم لائحة اتهام ضده"، وسبقه الإقامة الجبرية في بلدة سلوان "مكان سكنه"، منع المشاركة في اي فعاليات، عدم دخول الضفة الغربية، إضافة الى اقتحامات متكررة لمنزله واعتقاله او استدعائه للتحقيق.