“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بعملية تفجير عبوة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أعلنت “كتائب القسام” الأحد، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعملية تفجير عبوة ضد قوة راجلة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” في بيان على تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ضد قوة إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر ذكرت الكتائب أنها استهدفت دبابة من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ”، وجرفة من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان “كتائب القسام”.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.