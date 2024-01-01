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الحرس الثوري : الرد على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات ويجب أن يُمحى النظام الصهيوني من على وجه الأرض

الأحد 22 سبتمبر 2024 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري : الرد على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات ويجب أن يُمحى النظام الصهيوني من على وجه الأرض



طهران/ وكالات/

 في خضم التصعيد والمواجهات العنيفة التي شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم الأحد، جددت إيران تهديداتها بالرد على إسرائيل.
وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي إن رد بلاده على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات، مضيفا “يجب إنهاء وجود إسرائيل”.
كما تابع قائلا إن “صبر الشعوب لم يعد يقتصر على إطلاق بضعة صواريخ فقط، بل يجب أن يُمحى النظام الصهيوني” وفق تعبيره.

هذا ووصف إسرائيل بـ “النظام المشؤوم الذي ليس له أي سبيل سوى الزوال الكامل من على وجه الأرض.”
أتت تلك التهديدات بعدما أطلق حزب الله أحد أقوى الفصائل المدعومة إيرانيا في المنطقة ما يفوق الـ 100 صاروخ نحو الجليل وحيفا خلال ساعات الصباح.
كما جاءت بعد تلقي الحزب ضربات متتالية على مدى الأيام الماضية في ما وصف بأقوى خرق أمني في تاريخه. إذ استشهد العشرات من عناصره بعد تفجر آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء، تلتها غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان العشرات من عناصره مجتمعين تحت الأرض، ما أدى إلى استشهاد 16 من مقاتليه بينهم قائد وحدة الرضون، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي الذي كان يتولى “مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي” في وحدة “النخبة” هذه.
يذكر أنه منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو الماضي كررت طهران تأكيدها بأن الرد الانتقامي آت، لافتة عبر العديد من مسؤوليها أنه سيكون دقيقا ومحسوباً، لكنه مفاجئا.

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