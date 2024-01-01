7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدرسة تأوي النازحين في مدينة غزة

غزة / سما/

استشهد عدد من الفلسطيين، وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي جديد استهدف مدرسة تأوي النازحين غرب مدينة غزة، وهي المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين على الأقل واصابة اخرين في قصف طيران الاحتلال لمدرسة كفر قاسم التابعة لوكالة الغوث "أونروا" والتي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة

وجرى نقل الشهداء والإصابات إلى مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، علما أن غالبيهم من الأطفال والنساء.

يشار إلى أن قصف مدرسة كفر قاسم في مدينة غزة يأتي خلال اقل من 24 ساعة بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال أمس بقصف مدرسة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة والتي استشهد خلالها ٢٢ مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأمس السبت، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدد المدارس المستهدفة من جيش الاحتلال ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ما أدى لاستشهاد 267 فلسطينيًّا وإصابة المئات بجروح.

ومؤخرا صعّد الاحتلال من استهدافه الإجرامي لمدارس ومراكز الإيواء التي تضم آلاف العائلات الفلسطينية من قطاع غزة، بعد أن دُمرت منازلهم وأحياؤهم، واضطروا على النزوح تحت النار إليها، ظنًا منهم أنها آمنة.

دخلت حرب الإبادة الجماعية، اليوم الأحد، يومها الـ 352 تواليًا وسط استمرار القصف وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و 391 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و 760 مصابًا بجروح متفاوتة؛ وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية الصادر أمس السبت.