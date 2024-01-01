إجراءات استثنائية شمال إسرائيل تشمل تعليق الدراسة ونقل المستشفيات إلى الملاجئ

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية شمال إسرائيل تشمل تعليق الدراسة ونقل عمل المستشفيات إلى الملاجئ تبعا للوضع الأمني.

ولفت موقع "واينت" إلى أنه سيتم نقل نشاط مستشفى "رمبام" في حيفا إلى المناطق المحمية بسبب الوضع الأمني.

وقال المستشفى إنه يعمل على نقل المرضى إلى أجنحة بنيت في موقف السيارات المحمي تحت الأرض حتى إشعار آخر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن مستشفيات الكرمل وزيف ونهاريا وهعيمق وبوريا والإيطالية والإنجليزية ستعمل أيضا في المناطق المحمية.

وتصاعدت وتيرة الاشتباك منذ فجر اليوم الأحد بين حزب الله وإسرائيل، حيث أعلن حزب الله استهداف قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها مرتين بصورايخ ثقيلة، كما استهدف مجمعا لشركة رافئيل للصناعات العسكرية في حيفا، فيما أغار سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة جنوب لبنان.

ووصفت مصادر اسرائيلية موجة الصواريخ التي أطلقت منذ فجر اليوم نحو شمال إسرائيل بأنها الأعنف منذ بدء الحرب، وأظهرت لقطات مصورة صور الدمار والحرائق التي تسببت بها الصورايخ.

من جهة أخرى، أعلنت جمعيات تعنى بالصحة النفسية، تعزيز خط المساعدة التابع لـ NATAL، والذي يوفر رعاية الصحة العقلية لضحايا الصدمات، في أعقاب "توسيع نطاق إطلاق النار والوضع الخاص المعلن في شمال إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه من الممكن أيضا اللجوء إلى مراكز الصمود ومراكز الطوارئ والدعم العاطفي التابعة لصناديق الصحة من أجل الحصول على مساعدة الصحة النفسية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية تعليق الدراسة اليوم في كافة مدن وبلدات شمال إسرائيل انطلاقا من حيفا، بالإضافة إلى الجولان المحتل.

بدورها، أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق أن مواقع السلطة من خط حيفا والوديان والشمال ستغلق اليوم أمام الزوار، وفقا لإرشادات الحماية التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية. كما أفيد أن المسافرين الذين يختارون الوصول إلى مناطق المشي لمسافات طويلة في المناطق المفتوحة يجب أن يطيعوا تعليمات قيادة الجبهة الداخلية وأن يسافروا بحذر.

إلى ذلك، ألغي اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم، على أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء في الساعة 12:00.