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الخطوط الجوية الإيرانية تحظر نقل "البيجر" على رحلاتها لبيروت

الأحد 22 سبتمبر 2024 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط الجوية الإيرانية تحظر نقل "البيجر" على رحلاتها لبيروت



طهران/ وكالات/

حظرت الخطوط الجوية الإيرانية على المسافرين على متن رحلاتها بين طهران وبيروت حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للشركة إلى أن هذه القيود ستُطبق أيضًا على الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار "رفيق الحريري" في بيروت.

وتعتبر إيران داعم رئيسي لجماعة حزب الله اللبنانية التي تعرضت خلال الأيام الماضية لضربات أسفرت عن استشهاد عناصر وقادة من الدرجة الأولى.

وقد طال الهجوم كل ركنٍ في لبنان فيه عنصر من حزب الله يحمل واحدًا من أجهزة البيجر التي انفجرت، وهذه حسبةٌ كبيرة، تقاس بالآلاف.

وردا على تلك الضربات، أعلنت جماعة حزب الله، الأحد، أنها قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

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