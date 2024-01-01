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30 قتيلا في انفجار منجم للفحم في إيران بسبب تسرب غاز..

الأحد 22 سبتمبر 2024 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
30 قتيلا في انفجار منجم للفحم في إيران بسبب تسرب غاز..



طهران/ وكالات/

أعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان.

وأصدرت الهيئة الإيرانية بيانان قالت فيه إنه وقع انفجار في ساعات الليل المتأخرة في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية، وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين.

وأضافت أنه تم إرسال 8 فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة خراسان الجنوبية إلى مكان الحادث.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.

وقال مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، إنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين C وB من منجم طبس.

ولفت أوخندي إلى احتمالية ارتفاع عدد الوفيات في المنجم، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لإدارة الأزمة بحضور والي جنوب خراسان في موقع الحادث، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وإصدار الأوامر لمتابعات الواقعة بشكل أسرع وإبلاغ أهالي ضحايا الحادث.، بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر" للأنباء.

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