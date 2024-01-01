طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لزخات متفرقة من الأمطار

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في معظم المناطق من البلاد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.