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352 يوما للعدوان على غزة : شهداء بالعشرات وغرق خيام النازحين بالامطار

الأحد 22 سبتمبر 2024 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
352 يوما للعدوان على غزة : شهداء بالعشرات وغرق خيام النازحين بالامطار



غزة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 352 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عدة مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ادت لاستشهاد 40 مواطنا واصابة العشرات.
وبدأت أمطار الخريف بالسقوط بشكل مكثف فوق خيام النازحين وسط وجنوب قطاع غزة ما تسبب في تسرب المياه إلى الخيام وغرق بعضها على وقع غارات إسرائيلية لم تتوقف.
جنوب القطاع
وادّت غارة إسرائيلية على جنوب خان يونس إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى.
وكان خمسة من موظفي وزارة الصحة استشهدوا في غارة عنيفة شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وسط القطاع
وارتقى شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة دواس بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
غزة والشمال
وارتفعت اعداد الضحايا في مدرسة الفلاح بمدينة غزة إلى ٢٢ شهيد بعد استشهاد طفلة متأثرة بجراحها.
ومن بين الشهداء 13 طفلا وست نساء إضافة إلى ثلاثين جريح.

وقصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الثلاثيني بغزة ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة عشرة اخرين.

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