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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من العراق فجر اليوم

الأحد 22 سبتمبر 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من العراق فجر اليوم



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة العراق، قبل دخولها إلى إسرائيل، بحسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعترض "هدفين جويين مشبوهين قادمين من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدًا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخي "كروز"، أُطلقا الليلة الماضية، من العراق باتجاه جنوب الجولان".

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أنه "حسب أحدث تقديرات الجيش الإسرائيلي، تمكن "حزب الله" من إطلاق 24 صاروخا فقط على شمالي إسرائيل، خلال ساعات الليل، وقد اعترضتها الدفاعات الجوية كلها".

بدورها، تبنت المقاومة الإسلامية في العراق إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة باتجاه أهداف في شمال وجنوب اسرائيل فجر وصباح اليوم.

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