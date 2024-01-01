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أمر عسكري إسرائيلي بإغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" الإخبارية في الضفة الغربية لـ 45 يوما

الأحد 22 سبتمبر 2024 05:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمر عسكري إسرائيلي بإغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" الإخبارية في الضفة الغربية لـ 45 يوما



رام الله/سما/

داهمت القوات الإسرائيلية مكتب شبكة "الجزيرة" الإخبارية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وطالبت بإغلاقه بشكل كامل ومنعه من العمل لمدة (45) يوما بموجب أمر عسكري.

وقامت القوات الإسرائيلية بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث الشبكة.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكة الجزيرة مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة وقيامهم بتسليم الأمر العسكري لمدير المكتب في رام الله وليد العمري.

ووفقا للأمر العسكري فإن القرار ساري المفعول اعتبارا من ليل السبت- فجر الأحد.

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