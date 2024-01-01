ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن خلافة غالانت في وزارة الحرب الاسرائيلية..

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس حزب يمين الدولة في إسرائيل غدعون ساعر أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التخلي عن عرض تعيينه في منصب وزير الجيش خلفا ليوآف غالانت.

ونقلت الصحيفة عن ساعر قوله "نظرا للتطورات الأخيرة على الحدود الشمالية وتداعياتها، قررت إبلاغ رئيس الوزراء أنه في الوضع الحالي أتنازل عن عرضه لمنصب وزير الجيش. لا أريد أن يشتت انتباه أولئك الذين يتحملون عبء إدارة المعركة في هذا الوقت بسبب ترشيح يستمر لفترة غير محددة".

وأضاف "ليس من الصحيح أن يكون هناك (وزير جيش على الرف) بجانب وزير الجيش الحالي، لفترة غير محددة. تم استغلال هذا الوقت غير المحدد وسيستغل لحملة تحريض ونزع شرعية بلا هوادة، وهذا في ظل غياب إمكانية عملية للرد عليه، في هذه الظروف".

وكانت صحيفة معاريف قد كشفت عن أن السبب الأهم لتوجّه نتنياهو لتعيين ساعر وزيرا للجيش بدلا من غالانت هو تمهيد الطريق للكنيست لتفعيل القرار المتعلق بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، الذي يعارضه غالانت.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية، وأهمها تهديد الأرثوذكس المتطرفين بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر سياسية تأكيدها أن نتنياهو يفكر في إقالة غالانت، مستخدما معارضته عملية واسعة النطاق في لبنان كذريعة.

من ناحيته، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزبا متطرفا في ائتلاف نتنياهو، بتغيير غالانت منذ شهور.

وقال بن غفير، في إشارة إلى تصعيد محتمل مع حزب الله، "يجب علينا حل الوضع في الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب لقيادة ذلك".