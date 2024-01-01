نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا في مقر وزارة الجيش بتل أبيب في ظل تهديدات حزب الله..

القدس المحتلة / سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي إلى مقر وزارة الجيش في تل أبيب لإجراء مناقشات طارئة.

يأتي ذلك عقب قرار السلطات الإسرائيلية برفع مستوى تأهبها على المستوى العسكري وأعلنت عن تعليمات خاصة وتقييدات في الجبهة الداخلية تحسبا لرد "حزب الله" بعد الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي على لبنان، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم قيادات في وحدة "الرضوان" (نخبة حزب الله).

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن تعليمات خاصة تسري على حيفا وكافة بلدات الشمال وصولا إلى الحدود مع لبنان، بشأن التعليم والعمل قرب الملاجئ وتقليل التجمهرات في الأماكن المغلقة حتى 300 شخص وفي الأماكن المفتوحة حتى 30 شخصا.

وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب من الحزب اللبناني على الاغتيالات التي نفذتها يوم الجمعة.