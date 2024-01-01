قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى للرد على هجمات متوقعة من حزب الله

القدس المحتلة / سما/

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، قوله إنهم في حالة تأهب قصوى على صعيد الدفاع والهجوم وإن هناك حالة استنفار شديدة لكل القدرات.

وبعد يوم واحد من عملية اغتيال القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل وكبار قادة وحدة "الرضوان" التابعة للحزب، عقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اجتماعا مع قادة السلاح، بما في ذلك قادة الألوية والقواعد والطيارين ووحدات الدفاع.

وخلال الاجتماع، قال: "نحن مستمرون في الحفاظ على أعلى درجات التأهب التي يمكن أن نضع بها سلاح الجو، سواء في الدفاع أو الهجوم."

ووفقا للقناة العبرية، هاجمت القوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال حوالي 180 هدفا في لبنان ودمرت آلاف منصات الإطلاق لحزب الله.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قوات تابعة للفرقة 146 الإسرائيلية في ثكنة أدميت بصواريخ الكاتيوشا قرب الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله في بيانه: "قصفنا برشقة من صواريخ كاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح".

من ناحية أخرى، يستمر عدد القتلى اللبنانيين في الارتفاع بعد أن شنت إسرائيل غارة قاتلة على العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق في معقل لحزب الله.