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اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح

السبت 21 سبتمبر 2024 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح



غزة / سما/

نجح الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، السبت، في إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للأدوية يتبع وزارة الصحة، نتيجة استهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الدفاع المدني لقطات مصورة لعمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة مصبح شمالي رفح، مستخدما معدات بسيطة وغير كافية بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة اخرين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على مخازن الأدوية.

وتعرضت مركبات الإسعاف لإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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