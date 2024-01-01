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الطائرات الإسرائيلية تشن 80 غارة في 40 دقيقة فقط على البقاع الغربي وجنوبي لبنان

السبت 21 سبتمبر 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائرات الإسرائيلية تشن 80 غارة في 40 دقيقة فقط على البقاع الغربي وجنوبي لبنان



وكالات / سما/

أفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت ما يقارب 80 غارة في 40 دقيقة فقط على مناطق عدة جنوبي لبنان وفي البقاع الغربي، استهدفت بشكل رئيسي تلال وأودية ومجاري أنهر.

وقالت المصادر  إن الغارات استهدفت مرتفعات الريحان والمحمودية والقطراني ومجرى نهر الليطاني في زوطر الشرقية وجباع وأودية كفرملكي ودير الزهراني وزفتا وزبقين ودير عامص وشيحين والبيسارية جنوبي لبنان.

كما استهدفت موجة الغارات الإسرائيلية أيضا أطراف بلدة كفرملكي ووادي الزرارية وأنصار وأطراف فرون جنوبي لبنان.

كما شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين وادي الزهراني ورومين في قضاء الزهراني عمق جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أن سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على لبنان.

وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا اليوم موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

 

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