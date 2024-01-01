الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير من حزب الله خلال الساعات القادمة

القدس المحتلة / سما/

أفادت مصادر أمنية في إسرائيل، مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي، يستعد لهجوم محتمل من قبل حزب الله في غضون الساعات الـ 24 القادمة، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي في منطقة الضاحية ببيروت.

وأكدت تلك المصادر أن "الساعات القادمة ستكون متوترة للغاية"، حيث من المتوقع تصاعد التوتر بين الطرفين.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستشهد تغييرات الليلة، وذلك تماشيا مع المستجدات الأمنية واستعدادا لأي تصعيد محتمل. "يُطلب من المواطنين متابعة التعليمات والالتزام بها حفاظًا على سلامتهم".

يُذكر أن التوترات بين إسرائيل وحزب الله تصاعدت في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.