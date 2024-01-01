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الأردن تدين استهداف مراكز إيواء النازحين في غزة

السبت 21 سبتمبر 2024 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تدين استهداف مراكز إيواء النازحين في غزة



عمان / وكالات/

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، "الاستهداف العدواني الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة تأوي نازحين في جنوب مدينة غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من ٢١ شخصاً، وإصابة العشرات".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة "إدانة المملكة ورفضها المطلق لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩".

‏وشدد على "ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها".

‏وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى "ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين"، مؤكداً أن "الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

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