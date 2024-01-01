حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت..

بيروت/ سما/

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت، بارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

ونعى حزب الله في بيانات متتالية 13 عنصرا في صفوفه، واثنين من أبرز قادته وهما إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 10 مفقودين بينهم أطفال.

وقالت إنه جرى انتشال شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في الموقع المستهدف.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية تحدثت أمس عن أكثر من 60 مصابا بينهم حالات حرجة.

وشنت مقاتلة حربية إسرائيلة عصر الجمعة، غارة جوية مستهدفة مبنى سكنيا في ضاحية العاصمة اللبنانية الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اجتماعا لقياديين في حزب الله بعملية دقيقة ووفق معلومات استخبارتية.

وصعدت إسرائيل الأسبوع الجاري، هجماتها على حزب الله في لبنان، حيث شنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، هجومين استهدفا أجهزة النداء والاتصال من نوع "بيجر" و"توكي ووكي" ما أدى إلى انفجارها ومقتل وإصابة العشرات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال بوقت سابق إن الحرب دخلت في مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن مركز ثقل الحرب انتقل إلى الشمال، فيما أفيد عن نقل قوات من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الحدود اللبنانية.

ومن الجدير الإشارة إلى أنها المرة الثالثة التي تستهدف فيها القوات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية منذ 8 أكتوبر، حيث اغتالت مطلع العام القيادي في حماس صالح العاروري، وفي 30 يوليو رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر.