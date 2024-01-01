الحرب على غزة : ولي العهد السعودي يشدد لهجته تجاه إسرائيل

وكالات / سما/

يرى محللون أن إعلان ولي العهد السعودي أن بلاده لن تطبّع علاقاتها مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، يهدف إلى الضغط من أجل وقف الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ قرابة عام ومنع توسعها إلى حرب إقليمية أوسع.

وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان مع تصاعد التوترات الإقليمية عقب تفجير أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله في لبنان في هجوم نُسب إلى إسرائيل وهجوم بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون في اليمن وسقط في وسط إسرائيل الأحد.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، كانت السعودية وإسرائيل على "عتبة" تطبيع علاقتهما برعاية أميركية.

لكن اندلاع الحرب الدامية في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي دفع السعودية إلى تعليق المفاوضات، فيما انتقدت العمليات العسكرية مرارا وطالبت بوقف الحرب.

وقالت رابحة سيف علام الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة إنّ "حرب غزة وسلوك الحكومة الإسرائيلية نسفا الترتيبات المعدة للتقارب السعودي الإسرائيلي".

وتابعت لوكالة فرانس برس أنّ "قسوة الحرب الحالية وما تحمله من فظائع بحق الفلسطينيين قتلت فرص تصور التطبيع وتقبل الرأي العام في السعودية له".

وأكد ولي العهد الأربعاء في كلمته لدى افتتاحه جلسات مجلس الشورى في الرياض أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل "قيام دولة فلسطينية"، معربا عن إدانة المملكة لـ"جرائم" الاحتلال.

ورأت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية آنا جايكوبس إن "محمد بن سلمان يقول هذا الآن لأن حرب إسرائيل على غزة مستمرة منذ عام تقريبا ولا تظهر أي علامات على التوقف".

وأضافت "تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء وتحاول بدء حرب متعددة الجبهات، ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر".