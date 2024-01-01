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الرئيس الايراني: طورنا قدراتنا الدفاعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه شن عدوان علينا

السبت 21 سبتمبر 2024 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الايراني: طورنا قدراتنا الدفاعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه شن عدوان علينا



طهران/ وكالات/

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن بلاده تمكنت من تطوير قدراتها الدفاعية والردعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان عليها، بحسب قوله.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة لبزشكيان، خلال عرض عسكري للجيش الإيراني، بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس".

وأضاف بزشكيان أن "قدرات إيران العسكرية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضيها".

وأكد أنه "يمكن إيقاف إسرائيل عن ارتكاب الجرائم في منطقتنا إذا اتحدت الدول الإسلامية".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "طهران تمدّ يد الصداقة لجميع دول الجوار من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

وحضر العرض العسكري كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية والملحقين العسكريين من الدول الأجنبية في إيران، ومجموعة من عائلات قتلى وجرحى الحرب والمحاربين القدامى.

وشمل العرض عروضا من القوات البرية والجوية والبحرية والمظلات، بالإضافة إلى عرض الإنجازات الجديدة والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية.

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