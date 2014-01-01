بعد احتفاله بدمار غزة.. شركة أمريكية توقف مدير صندوق التحوط بشكل فوري

وكالات / سما/

أوقفت شركة “نيوبرجر بيرمان” الأمريكية مدير صندوق التحوط ستيفن إيزمان عن العمل بعد أن قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحتفل بالدمار في قطاع غزة.

اشتهر إيزمان بمراهناته على انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة والذي تم تصويره في فيلم ذا بيج شورت “العجز الكبير” عام 2015.

وقالت الشركة إن إيزمان لا يتحدث باسمها ووصفت تصرفاته بأنها “مرفوضة”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ ما يقرب من عام.

وكان أحد مستخدمي موقع إكس نشر منشورا قال فيه إن العالم يلتزم الصمت تجاه غزة التي عصفت بها الحرب، ورد إيزمان قائلا “لا بد أنك تمزح. نحن لسنا صامتين. نحن نحتفل”. وقد تم حذف حسابه بعد ذلك.

ولم يتسن الاتصال بإيزمان على الفور. وفي تعليقات نقلتها تقارير إعلامية، اعتذر عن تصريحاته وقال إنه كان يقصد الإشارة إلى هجمات إسرائيل على جماعة حزب الله المسلحة في لبنان.

وقال متحدث باسم شركة نيوبرجر بيرمان إن الشركة تنأى بنفسها عن تعليقات إيزمان.

وأضاف المتحدث “على الرغم من اعتراف السيد إيزمان بأنه أخطأ في محتوى رده على المنشور، فإن تصرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي كانت غير مسؤولة ومعترض عليها”. وكان إيزمان قد انضم إلى الشركة في عام 2014.