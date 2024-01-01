الكشف عن مفاجأة حول قرار اغتيال قادة نخبة “حزب الله” خلال الغارة على بيروت.. هل كان مُخَطَّطًا لها؟

القدس المحتلة / سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال في بيروت، مشيرة إلى أن “اغتيال” القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل جاء استغلالا لـ”فرصة عملياتية”.

وقالت: “المعلومات الاستخباراتية عن اجتماع القيادي في “حزب الله” إبراهيم عقيل والقيادات وصلت ظهر الجمعة”. وتابعت: “استمر الحدث بأكمله بضع ساعات فقط حيث أن عملية الاغتيال لم يكن مخططا لها منذ فترة طويلة، وكان الاغتيال استغلالا لـ”فرصة عملياتية”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي إنه استخدم صواريخ مخترقة للأرض في ضربة بيروت، حيث وصلت الصواريخ أسفل موقف السيارات وهو يعتبر ملجأ بمسافة حوالي 20 مترا أسفل البناية. ثم ضرب البناية بـ4 قنابل GBU الموجهة أدت لانهيار المبنى بالكامل.

وأكد أيضا أن “طائرات F35 وF15 من نفذت الهجوم. وتم اتخاذ القرار فجر الجمعة في اجتماع وصف بغير العادي لنتنياهو”. وشن الجيش الإسرائيلي هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم خلال الهجوم اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات “حزب الله” والقائد الفعلي لقوة “الرضوان” الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.