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351 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى

السبت 21 سبتمبر 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
351 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى



غزة / سما/
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عدة مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ادت لاستشهاد ٤٥ مواطنا واصابة العشرات.
جنوب القطاع
وتركزت الغارات الاسرائيلية على عدة مناطق بخان يونس جنوب القطاع.
وارتقى شهيد و ثلاث إصابات جرّاء غارة إستهدفت منزلاً لعائلة "مخيمر" قرب مسجد خالد بن الوليد جنوب الحي النمساوي غربي محافظة خانيونس.
ووصل إلى مستشفى ناصر ستة شهداء جراء الغارة التي استهدفت منزلا جنوب خانيونس جميعهم من عائلتي ابو الخير والقاعود.
وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منقطة الشيخ ناصر بمدينة خانيونس.
وكان ١٥ مواطنا من عائلة اظهير ارتقوا في قصف منزلين للعائلة مساء الجمعة في منطقة مصبح شمال رفح جنوب القطاع.
ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة لمربعات سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وسط القطاع
واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابين جراء قصف الاحتلال بطيران الإستطلاع تجمعا للمواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.
غزة والشمال
واستشهدت مواطنة ومفقودون اثر قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجي بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
واستشهد مواطن وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.
كما استشهد مواطن بقصف الاحتلال على محيط مدرسة الحرية داخل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى نتيجة استهداف باص قرق مفترق العباس غربي مدينة غزة.
وفي بيت حانون شمال القطاع ارتقى شهيد وجرحى في استهداف سيارة مدنية في شارع البنات.

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