الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك/ وكالات/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ، يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وسيلتقي، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، العديد من قادة وزعماء العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الثلاثاء الماضي، وذلك تنفيذاً لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي.