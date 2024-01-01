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لافروف يعلق على تفجيرات أجهزة "بيجر"حزب الله ويكشف ما تدبره واشنطن للبنان

الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يعلق على تفجيرات أجهزة "بيجر"حزب الله ويكشف ما تدبره واشنطن للبنان



موسكو/ وكالات/

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يجري استفزاز "حزب الله" من خلال تفجير أجهزة "بيجر" من أجل جعل التدخل الأمريكي في الصراع أمرا لا مفر منه.

​وقال لافروف في مقابلة مع "سكاي نيوز" عربية: "فيما يتعلق بما يحدث في أنحاء لبنان الآن، أعتقد أن "حزب الله" يتصرف بضبط النفس مقارنة بالإمكانيات التي يمتلكها. إنهم يريدون استفزازه من أجل جعل تدخل الولايات المتحدة في الحرب أمرا لا مفر منه. ويبدو لي أن هذا الخطر مفهوم لدى إدارة بايدن. وبالطبع، لا نريد أن تكون هناك حرب كبيرة".

وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وحل القضايا الإنسانية الملحة، واستئناف المساعدات بالكميات المطلوبة. وبالضرورة، كخطوة ثالثة، بدء حوار جدي حول إنشاء دولة فلسطينية.

وشدد على أنه بدون بدون إنشاء دولة فلسطينية لن يتوقف تكرار أعمال العنف في الشرق الأوسط.

وأدى هجوم استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء، أجهزة "بيجر" وأجهزة اللاسلكية في لبنان، إلى انفجارها ومقتل العشرات وإصابة الآلاف أغلبهم منتسبين إلى "حزب الله".

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