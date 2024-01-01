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البنتاغون : حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان" تبحر إلى المنطقة لحماية اسرائيل

الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون : حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان" تبحر إلى المنطقة لحماية اسرائيل



سما / وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الجمعة، عن إبحار حاملة الطائرات"يو إس إس ترومان" إلى شرق المتوسط الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الدفاع إن المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميريكة الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزڤلت".

ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة وعقب ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي، غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى اغتيال إبراهيم عقيل، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 من كبار قياديي حزب الله تم اغتيالهم إلى جانب إبراهيم عقيل.

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وكان مسؤول في "البنتاغون" قد أفاد صحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز مدمرات أميركية في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط.

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