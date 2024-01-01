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غالانت يتوعد بملاحقة "أعداء" إسرائيل حتى في الضاحية الجنوبية..

الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يتوعد بملاحقة "أعداء" إسرائيل حتى في الضاحية الجنوبية..



القدس المحتلة / سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، إن "أعداء" بلاده لن يجدوا ملجأ حتى في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت غارة جوية إلى اغتيال أحد كبار قادة الحزب.

وكتب غالانت على منصة إكس "لا ملاذ لأعدائنا، ولا حتى في الضاحية ببيروت"، في إشارة إلى الضاحية الجنوبية، حيث أعلنت إسرائيل أنها اغتالت إبراهيم عقيل، قائد وحدة النخبة في حزب الله، إلى جانب "حوالي 10 مسؤولين" في الحزب.

ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قصيرا عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم من مخططي خطة اقتحام الجليل والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذته حماس في السابع من أكتوبر".

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