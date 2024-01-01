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معلقا على اغتيال قادة وحدة " الرضوان"..نتنياهو: لقد بدأنا للتو وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط

الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلقا على اغتيال قادة وحدة " الرضوان"..نتنياهو: لقد بدأنا للتو وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح صحفي مساء الجمعة في أعقاب عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية في بيروت :"لقد بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط".

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

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