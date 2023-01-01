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القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية متحصنة في رفح وأوقعنا قتلى وجرحى

الجمعة 20 سبتمبر 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية متحصنة في رفح وأوقعنا قتلى وجرحى



غزة / سما/

استهدفت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم الجمعة، قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيانٍ عسكريّ لها اليوم إنها استهدفت قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح، باستخدام قذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد.

وأكدت "القسام"، أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وأشارت إلى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

وتُواصل كتائب القسام إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى، لليوم الـ 350 تواليًا، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر/تشرين أول لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المقاومين للمستوطنات والمواقع العسكرية في غلاف غزة برًا وبحرًا وجوًا، وقتل وأسر مئات الجنود.

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