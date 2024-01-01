شهداء في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت: هل تم اغتيال ابراهيم عقيل "

القدس المحتلة / سما/

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلية ، ظهر اليوم الجمعة، مبنى في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت القناة 12 العبرية ان المستهدف هو ابراهيم عقيل مسؤول منظومة العمليات الخاصة في حزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للانباء ان خمسة اطفال استشهدوا على الاقل فيما اصيب العشرات بجراح .

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان دوي الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.

واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عن استهداف طائرات الاحتلال للضاحية الجنوبية بيروت. وقالت القناة 12 العبرية انه قد تم اغتيال شخصية كبيرة في حزب الله خلال الهجوم الاسرائيلي على الضاحية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي" نفذنا غارة دقيقة في منطقة بيروت ولم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية".