ترامب محذرا الناخبين اليهود في اميركا: إذا خسرت الانتخابات ستزول إسرائيل

سما / وكالات /

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن أي يهودي يصوت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس "لا بد من فحص رأسه (للتأكد من سلامة عقله)".

وأضاف ترامب، خلال فعالية لمكافحة معاداة السامية أقيمت في واشنطن، مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، إنه إذا خسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، سيكون الشعب اليهودي مسؤولاً إلى حد كبير، محذراً من أن إسرائيل "ستُمحى من الوجود" خلال عامين عندئذ.

وأشار الرئيس الأميركي السابق إلى أن لديه ابنة يهودية وصهراً يهودياً وأحفاداً يهود في مسعى لجذب الأصوات اليهودية، وأضاف: "رغم كل ما فعلته، حصلت فقط على 29% من أصوات اليهود في الانتخابات الأخيرة. تُظهر الاستطلاعات أنني الآن وصلت إلى 40%. وهذا يعني أن 60% سيصوتون لشخص يكره إسرائيل. هذا فقط بسبب تأثير أو لعنة الديمقراطيين عليكم. هذا غير مقبول"، في إشارة إلى حصول هاريس على دعم 65٪ من الناخبين اليهود في استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من 26 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

وقال ترامب: "قبل 15 عاماً، كانت إسرائيل تمتلك أقوى لوبي في الولايات المتحدة ولم يكن أحد يستطيع أن يقول شيئاً عنها، أما اليوم، علينا جميعاً أن نقاتل من أجل إسرائيل.. أنا متفاجئ جداً برؤية ذلك، لكننا سننتصر في هذه المعركة".