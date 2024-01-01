هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس الذي قدم إلى الولايات المتحدة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المسؤول الحكومي عن إعادة الأسرى غال هيرش، قدم اقتراحا جديدا للولايات المتحدة بشأن الصفقة مع حماس.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب الاقتراح سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إنهاء الحرب ومنح مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، مبينة أن الاقتراح قضي أيضا بمغادرة أفراد عائلة السنوار وآلاف من عناصر حماس الذين يختارهم، إلى دولة ثالثة.

وأضافت الصحيفة أنه وبمجرد مغادرة قادة حماس غزة، ستبدأ آلية متفق عليها لإعادة بناء القطاع، مشيرة إلى أن هيرش قدم الاقتراح بعلم القيادة السياسية الإسرائيلية، بعد الصعوبات التي تواجه التقدم في مباحثات وقف إطلاق النار الحالية.

ولفتت إلى إسرائيل ستتبنى الخطة رسميا إذا أظهرت "حماس" استعدادها للمضي قدما فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المبادرة القول إن هذه الخطوة تهدف إلى "كسر" الجمود الذي تشهده المفاوضات الحالية، وأدى لعرقلة مساعي التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وقالت إن هيرش قدم الاقتراح الجديد خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى بنظيره الأمريكي ومسؤولين كبار من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.