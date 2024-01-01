مقتل شخص بقصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدولي

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام سورية، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، في حين توعدت السلطات السورية بالرد مرارا من دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، مما دفع طهران إلى الرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.